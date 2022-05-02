Москвичам рассказали о штрафах за поджог сухой травы

С наступлением теплой погоды в Подмосковье начали выгорать целые поля. Некоторые случайно поджигают сухую траву, другие же делают это специально.

В Москве и области противопожарная охрана, МЧС и полиция патрулируют поля и леса. Поджигателям грозит штраф в 3 000 рублей для граждан, 6 000–15 000 рублей для должностных лиц, 150 000 рублей для юридических лиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

