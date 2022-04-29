В МЧС напомнили о правилах безопасности при обращении с огнем

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МЧС России напомнило о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности всеми жителями России в период майских праздников, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение ведомства.

В настоящее время в 33 субъектах РФ введен особый противопожарный режим, в 73 регионах уже начался пожароопасный сезон.

По данным ведомства, наиболее часто возгорание сухой растительности весной и летом происходит из-за неосторожного обращения с огнем, а жаркая погода и сильный ветер делают такие пожары неконтролируемыми.

Ранее в министерстве природных ресурсов и экологии РФ назвали регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле. По словам главы министерства Александра Козлова, в зоне риска находятся Курганская область, Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская и Омская области.