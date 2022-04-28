В ГД предложили списать штрафы за нарушение "шашлычной" статьи КоАП

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Фракция "Новые люди" предложила списать штрафы за нарушение требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ. С такой инициативой выступил первый замруководителя фракции Владислав Даванков.
"Мы подготовили законопроект по так называемой шашлычной статье 20.4 КоАП РФ, по которой мы предлагаем ввести амнистию по штрафам, если люди нарушили закон, если это не касается именно возникновения пожаров", – отметил парламентарий.
По его словам, такое предложение подготовлено к началу сезона пикников и отдыха россиян на природе. Также Даванков выступил с инициативой выделить дополнительные средства на оборудование мест для приготовления шашлыков ввиду того, что на сегодняшний день таких объектов инфраструктуры достаточно мало.
"Начинается так называемый шашлычный сезон, когда люди хотят поехать на природу вместе с семьей, с друзьями пожарить шашлыки. Но каждый год мы сталкиваемся с такой проблемой, что очень мало оборудованных мест для этого в городах. Именно поэтому люди едут, несмотря ни на какие штрафы и предупреждения, жарить шашлыки в лес, жарят шашлыки возле рек. Мы предлагаем вложить больше денег в этом году с учетом того, что многие не поехали на море и не смогут провести отпуск, как они хотели. Мы предлагаем больше денег вкладывать в инфраструктуру развития тех мест, где люди смогли бы пожарить шашлыки", – пояснил депутат.
Он выразил мнение, что подобное предложение поможет снизить число пожаров в лесах.
Ранее управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин напомнил о штрафах для дачников за нарушения на участке. Так, за заросшую сорняками землю могут оштрафовать на 20–50 тысяч рублей. Штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей грозит за попытку сбить беспилотники, которые следят за земельными участками.
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