Эксперты рассказали, что может грозить за поджог травы

В Московском регионе начинается период лесных пожаров. Ситуация усугубляется тем, что наступает и дачный сезон, во время которого садоводы активно жгут сухостой. Рассказываем, почему это недопустимо и как действовать в случае опасности.
Время огня
На сегодняшний день пожары в Подмосковье, по словам спасателей, вовсе не природные: прошлогоднюю траву поджигают люди. В результате горят целые поля, и пламя быстро перекидывается на лес. Клубы дыма уже было видно в Истринском и Клинском районах Подмосковья. "Люди целенаправленно бросают окурки, спички, и происходит возгорание", – сказал телеканалу "Москва 24" исполняющий обязанности старшего смены МБУ "Клинспас", дежурный спасатель Олег Челышев.
Руководитель лесного отдела "Гринпис" в России, кандидат биологических наук Алексей Ярошенко добавил, что для жителей средней полосы, Подмосковья травяной пал не принимает очень крупные масштабы. "У нас с ним все-таки пытаются бороться, и обычно это доли гектаров или первый гектар, но редко десятки. А скажем, в каких-то регионах нашей страны бывают палы в десятки тысяч гектаров, то есть размером, например, с целую Москву", – отметил он.
Штрафы и тюрьма
Эксперты напоминают, что самовольный поджог травы запрещен: это является нарушением требований пожарной безопасности, поэтому виновнику может грозить предупреждение или штраф от двух до трех тысяч рублей (от шести до 15 тысяч рублей – для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч – для индивидуальных предпринимателей, и от 150 до 200 тысяч – для юридических лиц).
В свою очередь, поджог и горение сухостоя, которые приведут к уничтожению лесных насаждений, будут считаться уголовным преступлением, добавил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко. "Если мы говорим про дачные участки и загородную недвижимость, то сжигать траву нужно в специальных металлических бочках или земляных ямах. И если дачи прилегают к лесу, то огонь нужно разводить на расстоянии не менее 100 метров от лесного массива", – пояснил он Москве 24.
Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов также отметил, что особенно опасно распространение огня из-за пала травы вблизи жилых строений. "Этот процесс носит лавинообразный, неуправляемый характер. Когда этим начинают заниматься неподготовленные люди в непосредственной близости от жилья, происходят сильные пожары", – сказал он Москве 24, уточнив, что доказать факт поджога очень сложно, если только нет видеозаписи или свидетелей произошедшего.
Куда сообщать
При обнаружении возгорания сразу нужно звонить по номеру 112. Во время разговора необходимо сообщить наиболее точные координаты места пожара и насколько быстро распространяется огонь.
"Сейчас существуют специальные отряды, которые занимаются тушением лесных пожаров. У них есть своя тактика и отлажены все действия. Самим тушить огонь ни в коем случае нельзя, потому что можно попасть в опасную ситуацию и спасателям придется вас эвакуировать", – подчеркнул Бойко.
При этом своими силами можно попытаться защитить имущество. "В основном борются с подступающим огнем водой из колодца или водопроводной системы. Дело в том, что пожар распространяется только по сухой траве. Если сделать полосу шириной два метра и пролить ее водой, то это будет достаточно действенным методом остановить огонь", – сказал Кузнецов.
Он пояснил, что жители сельских поселений таким образом отстаивают свои дома в случае приближающегося пожара. Но в любом случае перед принятием каких-либо решений стоит сообщить об огне спасателям.
Что еще запрещено
Разводить костры вне специально оборудованных мест – костровищ – запрещается в любое время. Если в Московском регионе будет введен особый противопожарный режим, то за разведение огня в неположенном месте наступит повышенная административная ответственность.
"В Московской области есть торфяные почвы. Дело в том, что если костер был погашен и с первого взгляда ничего плохого не случилось, то может загореться торфяник под этим костром и дальше начнется самое худшее – подземное распространение огня", – предупредил эксперт.
Кроме того, в майские праздники многие москвичи захотят поехать в леса пожарить шашлык. Но вне специальных мест и без мангалов можно нарваться на штраф. "Полиция проверяет потенциальные места отдыха. В праздничные выходные люди выходят в лесные массивы, чтобы пожарить шашлыки. Если поймают, то 100% будет штраф, а если произойдет пожар или пострадают люди, то в этом случае наказание – вплоть до уголовного", – подчеркнул собеседник.
Он добавил, что повышенная ответственность грозит также в случае нарушения правил пожарной безопасности на особо охраняемых природных территориях регионального значения, к которым относятся природные парки.