Эксперты рассказали, что может грозить за поджог травы

В Московском регионе начинается период лесных пожаров. Ситуация усугубляется тем, что наступает и дачный сезон, во время которого садоводы активно жгут сухостой. Рассказываем, почему это недопустимо и как действовать в случае опасности.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Время огня

На сегодняшний день пожары в Подмосковье, по словам спасателей, вовсе не природные: прошлогоднюю траву поджигают люди. В результате горят целые поля, и пламя быстро перекидывается на лес. Клубы дыма уже было видно в Истринском и Клинском районах Подмосковья. "Люди целенаправленно бросают окурки, спички, и происходит возгорание", – сказал телеканалу "Москва 24" исполняющий обязанности старшего смены МБУ "Клинспас", дежурный спасатель Олег Челышев.

Руководитель лесного отдела "Гринпис" в России, кандидат биологических наук Алексей Ярошенко добавил, что для жителей средней полосы, Подмосковья травяной пал не принимает очень крупные масштабы. "У нас с ним все-таки пытаются бороться, и обычно это доли гектаров или первый гектар, но редко десятки. А скажем, в каких-то регионах нашей страны бывают палы в десятки тысяч гектаров, то есть размером, например, с целую Москву", – отметил он.

Штрафы и тюрьма

Эксперты напоминают, что самовольный поджог травы запрещен: это является нарушением требований пожарной безопасности, поэтому виновнику может грозить предупреждение или штраф от двух до трех тысяч рублей (от шести до 15 тысяч рублей – для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч – для индивидуальных предпринимателей, и от 150 до 200 тысяч – для юридических лиц).

В свою очередь, поджог и горение сухостоя, которые приведут к уничтожению лесных насаждений, будут считаться уголовным преступлением, добавил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко. "Если мы говорим про дачные участки и загородную недвижимость, то сжигать траву нужно в специальных металлических бочках или земляных ямах. И если дачи прилегают к лесу, то огонь нужно разводить на расстоянии не менее 100 метров от лесного массива", – пояснил он Москве 24.



Виталий Бойко эксперт по пожарной безопасности Необходимо иметь в запасе емкости с водой или песком, а также огнетушители. Это может помочь в случае экстренной ситуации.

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов также отметил, что особенно опасно распространение огня из-за пала травы вблизи жилых строений. "Этот процесс носит лавинообразный, неуправляемый характер. Когда этим начинают заниматься неподготовленные люди в непосредственной близости от жилья, происходят сильные пожары", – сказал он Москве 24, уточнив, что доказать факт поджога очень сложно, если только нет видеозаписи или свидетелей произошедшего.

Куда сообщать

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

При обнаружении возгорания сразу нужно звонить по номеру 112. Во время разговора необходимо сообщить наиболее точные координаты места пожара и насколько быстро распространяется огонь.

"Сейчас существуют специальные отряды, которые занимаются тушением лесных пожаров. У них есть своя тактика и отлажены все действия. Самим тушить огонь ни в коем случае нельзя, потому что можно попасть в опасную ситуацию и спасателям придется вас эвакуировать", – подчеркнул Бойко.

При этом своими силами можно попытаться защитить имущество. "В основном борются с подступающим огнем водой из колодца или водопроводной системы. Дело в том, что пожар распространяется только по сухой траве. Если сделать полосу шириной два метра и пролить ее водой, то это будет достаточно действенным методом остановить огонь", – сказал Кузнецов.

Он пояснил, что жители сельских поселений таким образом отстаивают свои дома в случае приближающегося пожара. Но в любом случае перед принятием каких-либо решений стоит сообщить об огне спасателям.

Что еще запрещено

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Разводить костры вне специально оборудованных мест – костровищ – запрещается в любое время. Если в Московском регионе будет введен особый противопожарный режим, то за разведение огня в неположенном месте наступит повышенная административная ответственность.

"В Московской области есть торфяные почвы. Дело в том, что если костер был погашен и с первого взгляда ничего плохого не случилось, то может загореться торфяник под этим костром и дальше начнется самое худшее – подземное распространение огня", – предупредил эксперт.

Кроме того, в майские праздники многие москвичи захотят поехать в леса пожарить шашлык. Но вне специальных мест и без мангалов можно нарваться на штраф. "Полиция проверяет потенциальные места отдыха. В праздничные выходные люди выходят в лесные массивы, чтобы пожарить шашлыки. Если поймают, то 100% будет штраф, а если произойдет пожар или пострадают люди, то в этом случае наказание – вплоть до уголовного", – подчеркнул собеседник.

Он добавил, что повышенная ответственность грозит также в случае нарушения правил пожарной безопасности на особо охраняемых природных территориях регионального значения, к которым относятся природные парки.