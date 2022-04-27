В Москве и Подмосковье спасатели провели учения по борьбе с природными пожарами. Горячий сезон уже начался, но в столичном регионе пока обошлось без серьезных потерь.

В то же время, в Свердловской области уже было больше десятка природных пожаров. Леса горят в Новосибирской и Кемеровской областях. А в Омской от огня страдают целые деревни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.