14:52
Фото: Москва 24
Подозреваемый в убийстве трех человек в детсаду в Ульяновской области состоит на учете как психически больной. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она рассказала, что подозреваемым является Руслан Ахтямов 1996 года рождения, а владельцем оружия числится другой человек. По ее словам, лицо подозреваемого обезображено.
Москалькова добавила, что пострадавшая в результате происшествия находится в районной больнице с переломом обеих костей предплечья и огнестрельным ранением правого плеча. Ее состояние стабильное.
В результате погибли воспитатель Ольга Митрофанова 1986 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2017 года рождения, сказала уполномоченный.
"В детском саду сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии сразу выехали на место трагедии. Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Люльков Сергей Александрович уже также на месте", – написала Москалькова.
Омбудсмен напомнила, что это не первая подобная трагедия. Она призвала усилить меры безопасности в детсадах, школах и колледжах России. По ее словам, сотрудники Росгвардии должны дежурить в образовательных учреждениях круглосуточно.
Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших.
Трагедия случилась в дошкольном учреждении поселка Вешкайма 26 апреля. Неизвестный открыл стрельбу в детсаду во время тихого часа. После нападения мужчина покончил с собой, а полицейские приступили к розыску владельца орудия.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.
Открывший стрельбу в детсаду под Ульяновском числился психически больным – Москалькова
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