Опубликовано видео с места стрельбы в детсаду в Ульяновской области

Видео: Москва 24

В распоряжении Москвы 24 появились видео с места стрельбы в детском саду в Вешкаймском районе Ульяновской области.

На кадрах видны автомобили Росгвардии и скорой помощи, а также большое количество людей.

26 апреля неизвестный открыл стрельбу во время тихого часа в детсаду Вешкайма, в результате чего были убиты двое детей и нянечка, еще одна женщина получила ранения.

После стрельбы нападавший покончил с собой. По предварительной информации, он стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27.

Видео: Москва 24

По некоторой информации, стрелявшим является местный мужчина 68 лет. Сообщается, что он имел лицензию охотника и приобрел ружье легально. При этом ряд источников сообщает о 26-летнем преступнике.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины случившегося. По данным источника ТАСС, в качестве одной из версий рассматривается бытовой конфликт.

Ульяновский губернатор Алексей Русских после ЧП поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

