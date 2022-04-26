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Происшествия

13:12 (обновлено 26.04.2022 13:39)

Четыре человека погибли при стрельбе в детсаду в Ульяновской области

происшествиярегионы

Видео: Москва 24

Четыре человека погибли в результате стрельбы в детском саду в Вешкаймском районе Ульяновской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

"Подтверждаем акт стрельбы", – сказал представитель власти.

26 апреля неизвестный открыл стрельбу во время тихого часа в детсаду Вешкайма, в результате чего были убиты двое детей и нянечка, еще одна женщина получила ранения.

После стрельбы нападавший покончил с собой. По предварительной информации, он стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27.

Видео: Москва 24

По некоторой информации, стрелявшим является местный мужчина 68 лет. Сообщается, что он имел лицензию охотника и приобрел ружье легально.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины случившегося. По данным источника ТАСС, в качестве одной из версий рассматривается бытовой конфликт.

Ульяновский губернатор Алексей Русских после ЧП поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

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