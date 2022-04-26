14:28
Фото: Москва 24
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве после стрельбы в детском саду в Ульяновской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В СК уточнили, что на данный момент на месте ЧП работают следователи и криминалисты следственного управления по региону. Выясняются все детали и причины случившегося.
Проверку после стрельбы инициировало и министерство просвещения РФ. В ведомстве намерены выяснить причины происшествия, а также изучить зону ответственности территориальных органов.
После нападения мужчина покончил с собой. По предварительной информации, он стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27. Отмечалось, что оружие ему не принадлежало.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают владельца ружья. По некоторой информации, им является местный житель 68 лет.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что учреждение не охранялось частной организацией, в нем была тревожная кнопка, однако нажать ее не успели.
Ульяновский губернатор Алексей Русских после ЧП поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в детсаду в Ульяновской области
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