СК возбудил уголовное дело после стрельбы в детсаду в Ульяновской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве после стрельбы в детском саду в Ульяновской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В СК уточнили, что на данный момент на месте ЧП работают следователи и криминалисты следственного управления по региону. Выясняются все детали и причины случившегося.

Проверку после стрельбы инициировало и министерство просвещения РФ. В ведомстве намерены выяснить причины происшествия, а также изучить зону ответственности территориальных органов.



Видео: Москва 24

26 апреля неизвестный открыл стрельбу во время тихого часа в детсаду Вешкайма, в результате чего были убиты двое детей и нянечка, а также пострадала еще одна женщина – воспитатель. Ей оказывается медицинская помощь.

После нападения мужчина покончил с собой. По предварительной информации, он стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27. Отмечалось, что оружие ему не принадлежало.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают владельца ружья. По некоторой информации, им является местный житель 68 лет.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что учреждение не охранялось частной организацией, в нем была тревожная кнопка, однако нажать ее не успели.

Ульяновский губернатор Алексей Русских после ЧП поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

