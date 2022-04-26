Ульяновский губернатор поручил проверить безопасность образовательных учреждений региона

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить соблюдение мер безопасности во всех образовательных учреждениях региона, сообщает ТАСС.

В правительстве области уточнили, что комплексную проверку на предмет безопасности проведут после стрельбы в детском саду.

26 апреля неизвестный открыл стрельбу во время тихого часа в детсаду Вешкайма в Ульяновской области, в результате чего были убиты двое детей и нянечка. Пострадала еще одна женщина.

После нападения мужчина покончил с собой. По предварительной информации, он стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27.

По имеющейся информации, оружие принадлежит 68-летнему местному жителю. Сообщается, что он имел лицензию охотника и приобрел ружье легально.

Причиной стрельбы в детском саду мог стать бытовой конфликт. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают и другие возможные причины произошедшего.

