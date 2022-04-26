Названа предварительная причина стрельбы в детсаду в Ульяновской области

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Бытовой конфликт мог стать причиной стрельбы в детском саду в Вешкаймском районе в Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время причины произошедшего в детском саду устанавливаются. По одной из версий, причиной стрельбы, в результате которой погибли дети, мог стать бытовой конфликт", – рассказал собеседник агентства.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают и другие возможные причины произошедшего.



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26 апреля неизвестный открыл стрельбу во время тихого часа в детсаду Вешкайма, в результате чего были убиты двое детей и нянечка, а также пострадала еще одна женщина.

После нападения мужчина покончил с собой. По предварительной информации, он стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27.

По некоторой информации, стрелявшим является местный мужчина 68 лет. Сообщается, что он имел лицензию охотника и приобрел ружье легально.

