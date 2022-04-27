Гладков сообщил, что в Белгороде прозвучали звуки, похожие на взрывы

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в столице региона раздались громкие звуки, похожие на взрывы.

По словам чиновника, это происходит с 03:35 по московскому времени. Он отметил, что в настоящий момент прозвучало как минимум 4 таких звука.

"Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу. Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать свидетельства обстрелов населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях украинскими силовиками.

По данным следствия, при обстреле белгородского села Головчино были разрушены несколько домов и построек, а при обстреле села Журавлевка ранены два человека и разрушены дома.

