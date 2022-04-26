В Сети появились кадры последствий обстрела села Головчино в Белгородской области

В интернете опубликовали видео последствий обстрела села Головчино в Белгородской области. Приграничное село обстреляли со стороны Украины.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что повреждено четыре дома. Никто из жителей не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.