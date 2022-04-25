Площадь пожара в ТЦ "Шелковый путь" составляет 400 квадратных метров

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Названа площадь пожара в торговом центре "Шелковый путь" на МКАД в районе Симферопольского шоссе, передает ТАСС.

"Площадь пожара в ТЦ <...> составляет 400 квадратных метров", – рассказал источник информагентства в экстренных службах.

По данным собеседника издания, огонь разгорелся на складе с игрушками.

Пожар произошел в торговом центре "Шелковый путь", расположенном на 32-м километре МКАД, вечером понедельника, 25 апреля. Из здания были эвакуированы 200 человек.