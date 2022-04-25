В Брянске произошел пожар на территории нефтебазы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар начался на территории нефтебазы в Брянске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области.

Как уточняется, загорелись резервуары на территории объекта. Все службы выехали на место.

Ранее сообщалось, что пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери произошел 21 апреля. Возгорание началось в одном из кабинетов на втором этаже, после чего огонь быстро распространился по деревянным конструкциям на другие этажи. В общей сложности из-за возгорания пострадали 27 человек. Некоторые пострадавшие надышались дымом, другие же получили травмы, выпрыгивая из окон.