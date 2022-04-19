Один человек погиб в результате пожара на Новосходненском шоссе в Москве

Фото: Москва 24

Один человек погиб в результате пожара в частном доме на Новосходненском шоссе в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Источник в экстренных службах рассказал, что здание горит по всей площади. В результате возгорания обрушилась крыша строения.

Ранее сообщалось, что в районе Новосходненского шоссе загорелись несколько домов. Пламя охватило сразу три здания.

До этого сообщалось о возгорании в павильонах со стройматериалами и лакокрасочными изделиями на рынке на Каширском шоссе в Подмосковье. Площадь пожара составила 960 квадратных метров.

