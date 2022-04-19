Возгорание строительных бытовок произошло на территории больницы имени Буянова

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На территории Городской клинической больницы имени Буянова на Бакинской улице произошло возгорание строительных бытовок. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах.

В свою очередь, в пресс-службе столичного МЧС уточнили, что пожар охватил пять бытовок. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице 1905 года в центре столицы. Уточняется, что был спасен один человек. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

До этого четырех человек спасли при пожаре в квартире в центре Москвы. Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Большой Бронной. Эпицентр пожара был на третьем этаже в захламленной квартире. Прибывшие сотрудники эвакуировали 18 человек и спасли четверых.