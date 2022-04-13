Взрыв газа произошел в гаражном кооперативе в Подольске

18:25 (обновлено 13.04.2022 19:01)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Взрыв газа произошел в гаражном кооперативе "Поляна" в подмосковном Подольске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, ЧП произошло в микрорайоне Климовск.
"Пострадали два человека, частично разрушены три гаража", – сказал собеседник агентства.
Погибших нет. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка газа из баллона.
Позднее появилась информация, что под завалами могут находиться люди, поиском которых занимаются кинологи.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Ступине. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. В результате происшествия, по данным МЧС, погибли шесть человек, включая троих детей. Еще 20 человек пострадали.
Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.
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