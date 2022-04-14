Судно загорелось на реке Лена в Якутске

Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

На реке Лена в Якутске загорелось крупное судно. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в районе дамбы на острове Малый Хатыстах. Огонь повредил моторный отсек.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из моторного отсека судна шел черный дым. Пожар ликвидирован на площади 140 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.

Ранее пожар произошел на рефрижераторном судне, стоящем у причала во Владивостоке. На борту находился экипаж из 18 человек, которые самостоятельно эвакуировались на берег еще до прибытия спасателей. Погибших и пострадавших нет.

До этого в Черном море загорелся танкер под флагом Коморских островов. Состоящий из россиян экипаж эвакуировали, никто не пострадал. ЧП произошло в пяти километрах от мыса Железный рог.