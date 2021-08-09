Российский траулер загорелся в порту Киркенес в Норвегии

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На борту российского траулера, который находится в норвежском порту Киркенес, произошло возгорание. Об этом сообщает полиция провинции Финнмарк.
"Все экипажи эвакуированы. <...> Судно российское. Пожарные пытаются справиться с возгоранием", – говорится в сообщении местной полиции в Twitter.
Как уточняет местное издание SVA, на судне находились 22 человека, никто не пострадал.
"К счастью, обошлось без травм, все живы, здоровы", – приводятся слова одного из членов экипажа.
В конце июля пожар произошел на буксирном судне вблизи порта Пиын на западном побережье Южной Кореи. С огнем боролись спасательные службы и местные рыбацкие лодки. Возгорание было потушено, а четыре человека с загоревшегося судна – спасены.