Буксирное судно загорелось около порта в Южной Корее

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На буксирном судне вблизи порта Пиын на западном побережье Южной Кореи произошел пожар, сообщает газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на местную береговую охрану.

По данным издания, буксирное судно водоизмещением 94 тонны загорелось в 11:05 (05:05 мск) 31 июля. Буксир находился на расстоянии 6,5 километра от порта Пиын.

Спасательные службы направили к месту происшествия восемь своих судов, а вместе с тем запросили помощь местных рыбацких лодок. Возгорание было потушено, а четыре человека с загоревшегося судна – спасены.

Ранее катер Черноморского флота выдвинулся в район терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна. Сейчас члены экипажа украинского рыболовного судна находятся в безопасности, к фелюге, терпящей крушение в Черном море, направлен буксир из Одессы.

