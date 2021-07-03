Российский катер направлен в район, где терпит бедствие судно Украины

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Катер Черноморского флота выдвинулся в район терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Национального центра управления обороной РФ.

Уточняется, что катер "Ивановец" отправился на помощь украинскому судну ОД-2592. По имеющимся данным, на борту терпящего бедствие корабля находятся четыре человека.

"Экипаж в 01:27 3 июля 2021 года запросил помощь", – отметили в НЦУО.

Сигнал бедствия поступил по международному каналу связи. Капитан украинского судна сообщил, что у корабля отказал двигатель, он обесточен и находится в дрейфе.

Национальный центр управления обороной РФ проинформировал о случившемся власти Украины. В указанном районе также находится пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России, добавили в НЦУО.

Ранее в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер, на борту которого находилось более 80 человек. Сообщалось, что угрозы затопления судна не было, информации о пострадавших не поступало.

Позже стало известно, что пожар на рыболовном траулере потушен. Никто из 84 членов экипажа не пострадал. Спасательное судно "Справедливый" подошло к терпящему бедствие траулеру, специалисты готовятся провести разведку.