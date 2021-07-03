Жизни экипажа украинского судна в Черном море ничего не угрожает – Росморречфлот

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Члены экипажа украинского рыболовного судна находятся в безопасности, к фелюге, терпящей крушение в Черном море, направлен буксир из Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Уточняется, что на борту находятся четыре человека.

"В 50 милях от Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги отказал главный двигатель. Погода нормальная. Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничего не угрожает", – уточнил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что катер Черноморского флота выдвинулся в район терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна. Уточняется, что катер "Ивановец" отправился на помощь украинскому судну ОД-2592. По имеющимся данным, на борту терпящего бедствие корабля находятся четыре человека.

