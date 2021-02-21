Траулер в Баренцевом море оказался обездвижен из-за отказавших двигателей

16:27
Фото: ТАСС
В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере Polaris. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы МЧС России.
"В акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области, отказал основной двигатель на малом траулере POLARIS №МК 0355, которое вело рыболовный промысел", – заявили в ведомстве.
По данным спасателей, судно находится в 81 километре от Зубовской губы полуострова Рыбачий. На борту – 10 человек, их состояние удовлетворительное.
Связь с Polaris остается устойчивой, сообщили в МЧС. На помощь судну направлен буксир, который прибудет к 21:00 по московскому времени. Траулер доставят в порт приписки.
В сентябре 2020 года недалеко от Японии затонуло судно с 42 моряками и тысячами коров. Спасти удалось лишь нескольким членам команды.
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