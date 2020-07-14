Терпящее бедствие судно в Финляндии покинули 52 человека

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Спасатели в Финляндии эвакуировали 52 человека с терпящего бедствие судна. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел у города Турку.

"Аварийно-спасательная операция в Айристо, Турку. 52 человека на борту. Несколько спасательных подразделений на пути к месту назначения. Эвакуация в процессе", – сообщили в службе береговой охраны Западной Финляндии.

На данный момент корабль пришвартован у острова, на борту зафиксировано задымление. Все пассажиры покинули судно.

Накануне два корабля столкнулись в Канаде. Оба судна получили серьезные повреждения, в результате чего одно из них было вынуждено пришвартоваться недалеко от места происшествия в Уэллендском канале.

