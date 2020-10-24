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Взрыв произошел на танкере под российским флагом в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что за бортом оказались три человека. Взрыв произошел на танкере "Генерал Ази Асланов". Источник подчеркнул, что судно терпит бедствие.

По информации РИА Новости со слов источника в экстренных службах региона, на корабле произошло два взрыва. На судне находилось 13 человек.

В Росморречфлоте сообщили, что после инцидента спасли 10 человек. В ведомстве подтвердили информацию о трех потерянных, которых в настоящее время ищут. Там отметили, что взрыв произошел в балласте на пустом танкере, который следовал в Ростов-на-Дону.

В управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что на борту танкера остаются четыре человека. В пресс-службе ведомства заявили, что к кораблю направили три спасательных судна.

По предварительной версии, как сообщил ТАСС источник, причиной взрыва является либо нарушение техники безопасности, либо огневые работы. Угрозы затопления танкера нет.

Ранее российский фрегат "Казанец" столкнулся с датским грузовым судном Ice Rose в южной части пролива Эресунн между Данией и Швецией. Никто из членов российского экипажа не пострадал.