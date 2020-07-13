18 человек пострадали при пожаре на корабле ВМС США

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Пожар случился на борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard ВМС США. Об этом этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу надводных сил американского флота.

Известно, что инцидент случился на базе в Сан-Диего, где судно находилось на техническом обслуживании. Пожар возник 12 июля около 8:30 (18:30 по московскому времени).

"Порядка 160 моряков находились на борту в этот момент", – отметили в пресс-службе военного ведомства.

По имеющимся данным, в результате пожара пострадали 18 человек. Все они были госпитализированы.

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее пожар случился на круизном судне у берегов Японии. Возгорание произошло на палубе корабля.