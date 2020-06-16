На круизном судне у берегов Японии произошел пожар

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На круизном судне Asuka-2 у японского порта Иокогама произошел пожар, сообщает "Газета.ру".

Возгорание произошло на палубе корабля. Судно стоит на якоре с 1 апреля, пассажиров на нем нет. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Круизный лайнер Asuka-2 относится к крупнейшему классу такого рода судов, его длина составляет 240 метров при водоизмещении 50 тысяч тонн.

В мае в Приморье пожар произошел на крупнейшем в мире рыбоперерабатывающем плавзаводе "Всеволод Сибирцев". Отмечалось, что инцидент случился из-за сварочных работ.

В ликвидации пожара участвовали 21 человек и 5 единиц техники. В результате происшествия погиб один человек, также пострадала женщина.

