В Находке загорелся крупнейший в мире плавзавод "Всеволод Сибирцев"

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Крупнейший в мире рыбоперерабатывающий плавзавод "Всеволод Сибирцев" оказался охвачен огнем в Приморье. По информации ГУ МЧС по региону, ЧП случилось на судоремонтном заводе.

"По предварительным данным, в результате сварочных работ произошло возгорание на плавбазе Всеволод Сибирцев", – рассказали в МЧС.

Как передает РИА Новости, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 8:50 (1:50 по московскому времени). Пожарные прибыли на место происшествия спустя 10 минут.

По предварительным данным, в результате случившегося погиб один человек.

"В результате происшествия погиб мужчина, а также пострадала одна женщина", – подтвердили в МЧС.

Сейчас пожарные ищут очаг возгорания. Ведутся работы по дымоудалению, в них задействованы 21 человек и 5 единиц техники.

Ранее пожар произошел на крейсере "Адмирал Кузнецов" под Мурманском. По данным руководителя пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева, возгорание случилось во время выполнения сварочных работ в первом энергоблоке.