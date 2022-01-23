В Черном море загорелся танкер с российским экипажем – СМИ

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В Черном море произошел пожар на танкере под флагом Коморских островов. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пострадавших нет. Состоящий из россиян экипаж эвакуирован. ЧП произошло в пяти километрах от мыса "Железный рог".

Также сообщается, что cудно Almuntazah принадлежит Великобритании, на борту более 700 тонн мазута. На место из новороссийского порта прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна "Меркурий" и "Спасатель Демидов".

К тушению пожара привлекли 27 человек и 3 единицы техники. В настоящее время Almuntazah находится на якорной стоянке.

Ранее сообщалось, что воспламенение произошло на нефтяном танкере "Семен Дежнев", который находился в акватории реки Лены в Иркутской области. В результате пострадали два члена экипажа.

До этого в Индийском океане недалеко от берегов Шри-Ланки загорелся танкер New Diamond. Он перевозил нефть из Кувейта. Огонь вспыхнул в машинном отделении и быстро распространился по палубе.