Взрыв произошел на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе – СМИ

01:02
Фото: twitter.com/CodigoVeracruz
На нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает местное издание Codigo Veracruz.
"По неофициальным данным, взрыв произошел на платформе Ku-Alpha в районе штата Кампече", – говорится в сообщении.
Официальных комментариев по поводу инцидента пока не было. Не подтвердили информацию и в компании Pemex.
Морская платформа Ku-Alpha действует в составе одного из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в одном из контейнеров на торговом судне на территории порта Джабаль-Али в Дубае. Погибших и пострадавших нет.
До этого в Индийском океане недалеко от берегов Шри-Ланки загорелся танкер New Diamond. Он перевозил нефть из Кувейта. Огонь вспыхнул в машинном отделении и быстро распространился по палубе. До грузовых отсеков пламя, по предварительной информации, пока не добралось.
На помощь терпящему бедствие судну пришел отряд российских боевых кораблей и три судна береговой охраны Индии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: