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01:02

Взрыв произошел на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/CodigoVeracruz

На нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает местное издание Codigo Veracruz.

"По неофициальным данным, взрыв произошел на платформе Ku-Alpha в районе штата Кампече", – говорится в сообщении.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не было. Не подтвердили информацию и в компании Pemex.

Морская платформа Ku-Alpha действует в составе одного из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в одном из контейнеров на торговом судне на территории порта Джабаль-Али в Дубае. Погибших и пострадавших нет.

До этого в Индийском океане недалеко от берегов Шри-Ланки загорелся танкер New Diamond. Он перевозил нефть из Кувейта. Огонь вспыхнул в машинном отделении и быстро распространился по палубе. До грузовых отсеков пламя, по предварительной информации, пока не добралось.

На помощь терпящему бедствие судну пришел отряд российских боевых кораблей и три судна береговой охраны Индии.

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