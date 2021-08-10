В сирийской Латакии взорвался танкер

Несколько человек пострадали из-за взрыва танкера в сирийском порту Латакия. По данным местного информационного агентства, все случилось во время техосмотра судна. После взрыва начался пожар, над портом поднялись клубы черного дыма.

Как рассказал журналистам гендиректор портовой компании, к этой минуте с огнем удалось справиться. Нескольким пострадавшим понадобилась помощь врачей, людей отправили в больницу, но вскоре отпустили.

Информации о жертвах нет. Неизвестно пока, и какой стране принадлежало судно. Сообщается, что оно было пустым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.