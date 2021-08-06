В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

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Коллективный иммунитет в 80–90% в России может быть достигнут в течение нескольких месяцев, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

При этом он подчеркнул, что многое зависит от самих граждан.

"Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами", – цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень коллективного иммунитета пока находится на недостаточном уровне. Она отметила о необходимости его достижения к 1 сентября.

По ее словам, около 70% взрослого населения в 14 регионах РФ сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Попова уточнила, что в этих регионах наблюдается значительное снижение заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в целом ситуация по заболеваемости COVID-19 остается устойчивой в 22 регионах, еще в 28 регионах наблюдается стабилизация (там нет роста и нет снижения). Однако Попова отметила, что в 35 регионах РФ все еще отмечается рост заболеваемости.