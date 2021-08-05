Попова заявила о важности достижения коллективного иммунитета в РФ к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень коллективного иммунитета пока находится на недостаточном уровне. Она отметила о необходимости его достижения к 1 сентября.

"На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. Конечно же, количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать. И, конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, около 70% взрослого населения в 14 регионах РФ сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Попова уточнила, что в этих регионах наблюдается значительное снижение заболеваемости.

"Это вот прямо четко показанный результат эффективности вакцинации. Очень быстро падает заболеваемость, как только мы преодолеваем эту планку. Но сегодня, конечно, 14 регионов-чемпионов у нас есть", – сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в целом ситуация по заболеваемости COVID-19 остается устойчивой в 22 регионах, еще в 28 регионах наблюдается стабилизация (там нет роста и нет снижения). Однако Попова отметила, что в 35 регионах РФ все еще отмечается рост заболеваемости.

Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. По ее словам, среди выявляемых за последние три недели июля случаев коронавируса 68,8% составлял штамм "Дельта".

Также она добавила, что вакцины защищают от новых штаммов коронавируса, поэтому сейчас основной задачей является максимальный охват населения прививками.

