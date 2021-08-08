Первые случаи COVID-19 произошли в США – китайские СМИ

Фото: AP Photo/Elaine Thompson

США скрывают данные о первых случаях инфицирования SARS-CoV-2, которые произошли во Флориде, а не в Ухане, как принято считать. К такому выводу пришли журналисты китайской газеты Global Times.

В качестве доказательства они приводят тот факт, что в мае 2020 года исчезли данные о 171 пациенте из Флориды, которая сейчас является эпицентром заболеваемости в США, позже их восстановили, однако данные о симптомах засекретили. Симптомы COVID-19 у них были еще в январе-феврале того же года, более чем за месяц до того, как власти официально объявили первые случаи заражения, утверждают журналисты.

Ученый Эрик Тонер полагает, что первые случаи коронавирусной инфекции могли произойти во Флориде раньше, чем в китайском Ухане, однако тогда американские власти не расценивали их как COVID-19 либо намеренно игнорировали. По мнению вирусолога из Уханьского университета Яна Чжаньцю, это делается намеренно, чтобы "политизировать пандемию и очернить Китай".

Ранее член комитета по иностранным делам палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором говорится о лабораторном происхождении коронавируса. Отчет составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств.

Согласно докладу, специалисты Уханьского института вирусологии исследовали мутации вируса с приобретением функции. Маккол утверждает, что эта работа велась в небезопасных условиях. Авторы доклада предполагают, что первые случаи заражения COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как говорилось в других отчетах.

Позже МИД КНР заявил, что данный доклад основан на "лжи и искаженных данных". В ведомстве также подчеркнули, что США являются крупнейшим в мире спонсором исследований по усилению коронавирусов.

