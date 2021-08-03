В МИД КНР отреагировали на отчет об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

16:56
Фото: ТАСС/EPA/SHI ZH
Отчет республиканцев из палаты представителей США о якобы происхождении и утечке COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане основан на лжи и искаженных фактах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел КНР.
"Опубликовал текст старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол, это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса. Соответствующий отчет полностью основан на сфабрикованной лжи и искаженных фактах, в нем не смогли предоставить никаких доказательств, он лишен достоверности и научности", – говорится в заявлении МИД КНР.
Добавляется, что конгрессмены действовали, руководствуясь корыстными интересами, чтобы оклеветать Китай.
Также в китайском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что США являются крупнейшим в мире спонсором исследований по усилению коронавирусов.
"Мы призываем США уважать факты и науку, сосредоточиться на борьбе с эпидемией и спасении жизней, прекратить использовать эпидемию для политических манипуляций и перекладывания ответственности", – говорится в сообщении.
Ранее член комитета по иностранным делам палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором говорится о лабораторном происхождении коронавируса. Отчет составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств.
Согласно докладу, специалисты Уханьского института вирусологии исследовали мутации вируса с приобретением функции. Маккол утверждает, что эта работа велась в небезопасных условиях. Авторы доклада предполагают, что первые случаи заражения COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как говорилось в других отчетах.
До этого в ходе саммита лидеров G7 глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не исключает версию лабораторной утечки SARS-CoV-2. По его словам, со стороны Китая на начальных этапах расследования не было достаточной прозрачности, возникали трудности с обменом данными.
Американские СМИ снова обвинили китайских ученых в создании COVID-19
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