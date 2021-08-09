Автомобиль задавил ребенка на пляже в Воронеже

Фото: ГУ МВД РФ по Воронежской области

На пляже Воронежа автомобиль насмерть задавил младенца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Неустановленный водитель, управляя автомобилем Ford Focus, двигаясь по территории пляжа, совершил наезд на 10-месячного мальчика, который находился со своим отцом. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел 8 августа примерно в 19:30 недалеко от 500-го километра трассы М-4 "Дон".

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося, а также разыскивают водителя иномарки.

В середине июля в Лобне отец задавил своего годовалого ребенка. В деревне Аббакумово мужчина сдавал на автомобиле задним ходом и наехал на своего сына 2020 года рождения. В результате полученных травм ребенок скончался на месте.

