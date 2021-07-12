Водитель в Лобне насмерть задавил своего годовалого сына

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Подмосковная прокуратура начала проверку после гибели ребенка в Лобне, по предварительной информации, на мальчика наехал управлявший автомобилем отец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительной информации, сегодня, 12 июля 2021 года, в деревне Аббакумово на территории частного земельного участка мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, совершил наезд на своего сына 2020 года рождения. В результате чего ребенок скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По указанию прокурора региона Сергея Забатурина на место происшествия отправился исполняющий обязанности прокурора Лобни Игорь Березовский.

Ранее сообщалось, что на территории парковки в столичном районе Якиманка произошел несчастный случай. Автомобиль марки BMW начал произвольное движение и задавил своего водителя.

