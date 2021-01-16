Машина насмерть задавила своего водителя на парковке в центре Москвы

В Москве машина насмерть задавила своего водителя, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что трагедия произошла в столичном районе Якиманка на Житной улице.

"На территории парковки произошел несчастный случай. Автомобиль марки BMW начал произвольное движение и задавил своего водителя. От полученных травм он скончался", – отметил собеседник.

По его словам, на место несчастного случая прибыли представители оперативных служб.

Ранее в карельском городе Костомукше восьмилетняя девочка погибла под колесами трактора, который расчищал снег. Водителю трактора грозит до трех лет лишения свободы.

