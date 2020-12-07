В Нижнем Новгороде покатившийся автобус задавил женщину-водителя

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В Нижнем Новгороде автобус внезапно тронулся с места и задавил женщину-водителя, которая пыталась его остановить, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, в понедельник в 09:36 автобус на конечной остановке "Дубравная" начал самопроизвольное движение. Водитель-женщина при попытке остановить транспортное средство погибла", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

20 ноября на севере Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате инцидента, произошедшего на Дмитровском шоссе, погибли два человека.