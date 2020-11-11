Один человек погиб в ДТП с такси и автобусом в Коптеве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На севере Москвы произошло ДТП с участием автобуса и такси. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"На улице Большой Академической столкнулись легковой автомобиль и автобус. Человек в легковушке скончался на месте", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее ДТП произошло на Изваринской улице. Мужчина 1982 года рождения не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение, в результате чего машина опрокинулась. Водитель и один из пассажиров от полученных травм скончались на месте. У другого пассажира выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

