Автобус столкнулся с грузовиком на западе Москвы

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ДТП с участием грузовика и автобуса произошло на Чоботовской улице, передает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сегодня около 9:10 утра на Чоботовской улице, 13, произошла авария с участием грузовика и автобуса, следовавшего по маршруту № 5", – говорится в сообщении ведомства.

Официальной информации по пострадавшим пока нет. По данным источника ТАСС, травмы получили шесть человек.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее водитель Cadillac насмерть сбил мужчину и женщину в Наро-Фоминске. Инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Найдова-Железова. Молодая пара переходила проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода.

После аварии водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения.