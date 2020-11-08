Полиция ищет водителя, сбившего ребенка в Митине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция разыскивает водителя машины, который сбил ребенка на пересечении Пятницкого шоссе и Дубравной улицы. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня вечером водитель автомобиля на пересечении Дубравной улицы и Пятницкого шоссе наехал на пятилетнего ребенка, после чего скрылся с места ДТП", – говорится в сообщении ведомства.

Ребенок, который пострадал в результате происшествия, был доставлен в московскую больницу. На месте ДТП находятся полицейские, выясняются обстоятельства.

Ранее на МКАД грузовик снес разделительное ограждение. О причинах происшествия и пострадавших не сообщается.