Дело возбудили против водителя "Газели", сбившего насмерть женщину на переходе

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Уголовное дело возбуждено против водителя "Газели", который сбил насмерть женщину на пешеходном переходе на юго-востоке столицы, сообщает в пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"Установлено, что водитель автомобиля "Газель", двигаясь по Мячковскому бульвару, при осуществлении поворота налево совершил наезд на гражданку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В МЧС по Волгоградской области ранее рассказали, что около 80% раненных при дорожно-транспортных происшествиях умирают в первые три часа. Отмечается, что это происходит из-за обильных кровопотерь. Также спасатели указали, что около 75% всех аварий происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения (ПДД).

В основном это превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и управление в нетрезвом состоянии. Кроме того, к авариям зачастую приводят плохие дороги и неисправность машин.

