В Наро-Фоминске Cadillac насмерть сбил молодую пару на переходе

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Водитель Cadillac насмерть сбил мужчину и женщину в Наро-Фоминске.

Как сообщили в МВД по городскому округу, инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Найдова-Железова. Молодая пара переходила проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода.

В результате ДТП 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте. После аварии водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения.

В настоящее время водитель автомобиля задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.