Два человека погибли в ДТП на западе столицы

Фото: instagram.com/izvarkastreet

Авария с участием автомобиля Range Rover произошла на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

ДТП произошло на Изваринской улице. В министерстве рассказали, что мужчина 1982 года рождения не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение, в результате чего машина опрокинулась. Водитель и один из пассажиров от полученных травм скончались на месте.

У другого пассажира выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Помощь ему оказали на месте, от госпитализации пострадавший отказался. В настоящее время сотрудники МВД выясняют подробности случившегося, проводится проверка.

Накануне водитель автобуса врезался в дорожное ограждение на западе столицы. Авария произошла в районе дома 5 по Багратионовскому проезду. Сообщалось, что водителю рейсового автобуса во время движения стало плохо. Он был передан медикам.

