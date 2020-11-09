Популярная блогерша разбилась на мотоцикле в Бразилии

Фото: instagram.com/arthija

Популярная блогерша Аманда Матурана разбилась на мотоцикле в Бразилии. Об этом сообщает издание Daily Star.

Девушка разместила в своем Instagram-аккаунте видео с нелегальных мотогонок. Оно привлекло внимание правоохранителей, которые прибыли на место сбора мотоциклистов.

Матурана попыталась скрыться от полиции. Девушка превысила скорость во время погони, не справилась с управлением и разбилась. Выжить ей не удалось.

Сейчас полиция выясняет, находилась ли Аманда в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.

Матуране было 22 года. Девушка вела популярный блог о мотоциклах. Число подписчиков ее канала превышало 70 тысяч.