Суд в Крыму приговорил убившего дочь из-за плача мужчину к 13 годам колонии

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В Крыму суд приговорил мужчину, который задушил свою полуторагодовалую дочь из-за плача, к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Инцидент произошел в январе в Бахчисарае. На теле ребенка отсутствовали видимые признаки насильственной гибели. Отец девочки попытался выдать ее смерть за несчастный случай, но экспертиза установила, что ребенка задушили.

Как установило следствие, накануне мужчина избивал маленькую дочь, ставил в угол, а затем убил, чтобы она перестала плакать. Его задержали после явки с повинной, на допросе мужчина признался во всех обстоятельствах убийства.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 24-летнему жителю Бахчисарая. Он признан виновным в убийстве своей малолетней дочки. <...> Суд на основании собранных следствием доказательств вынес обвинительный приговор подсудимому, приговорив его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Ранее уголовное дело в отношении органов опеки возбудили в Южно-Сахалинске после смерти младенца.

По версии следствия, они допустили халатность в своей работе, не обратив должного внимания на состоявшую на профилактическом учете женщину, которая задавила во сне своего двухмесячного ребенка.