СК требует арестовать мужчину, выбросившего малолетнего сына с пятого этажа в Москве

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Следствие требует суд арестовать Леонида Кудрявцева, обвиняемого в том, что он выбросил своего двухлетнего сына из окна пятого этажа на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонида Кудрявцева", – сказали в пресс-службе Кузьминского суда.

Инцидент произошел вечером 4 августа вблизи жилого дома на улице Шумилова. Там был обнаружен двухлетний ребенок с травмами, характерными для падения с высоты. Его госпитализировали.

Позже был задержан отец ребенка. По предварительным данным, ранее мужчина не был судим, однако его привлекали к административной ответственности по факту неисполнения родительских обязанностей. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.