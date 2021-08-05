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Соцзащита предложит помощь родным мальчика, выброшенного отцом из окна в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Ранее семья за социальной помощью не обращалась. Сотрудники соцзащиты свяжутся с родными мальчика и при необходимости окажут помощь", – заявили в ведомстве.

По информации департамента труда и социальной защиты, пострадавший ребенок сейчас получает медицинскую помощь в больнице.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы, вблизи жилого дома на улице Шумилова. Там обнаружили ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Пострадавшего госпитализировали.

Позже был задержан отец ребенка. По предварительным данным, ранее мужчина не был судим, однако его привлекали к административной ответственности по факту неисполнения родительских обязанностей. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.